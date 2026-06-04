Il numero dei pianeti del Sistema solare
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il numero dei pianeti del Sistema solare' è 'Otto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il numero dei pianeti del Sistema solare
- Risposta: OTTO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: OTO
- Inizia con: O
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Otto? Il Sistema solare è composto da diversi corpi celesti, tra cui pianeti e altri oggetti. Tra questi, otto sono riconosciuti come pianeti principali, orbitano intorno al Sole e contribuiscono alla sua complessa struttura. La loro presenza dà vita a un affascinante spettacolo cosmico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il numero dei pianeti del Sistema solare: risposta da 4 lettere
In presenza della definizione "Il numero dei pianeti del Sistema solare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Otto. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.