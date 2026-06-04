Il numero dei pianeti del Sistema solare

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il numero dei pianeti del Sistema solare' è 'Otto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

O T T O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il numero dei pianeti del Sistema solare

Il numero dei pianeti del Sistema solare Risposta: OTTO

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: O T O

Inizia con: O

O Finisce con: O

Perchè la soluzione è Otto? Il Sistema solare è composto da diversi corpi celesti, tra cui pianeti e altri oggetti. Tra questi, otto sono riconosciuti come pianeti principali, orbitano intorno al Sole e contribuiscono alla sua complessa struttura. La loro presenza dà vita a un affascinante spettacolo cosmico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il numero dei pianeti del Sistema solare: risposta da 4 lettere

In presenza della definizione "Il numero dei pianeti del Sistema solare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Otto. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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