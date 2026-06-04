Il numero dei pianeti del Sistema solare

Luca Bianchi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il numero dei pianeti del Sistema solare' è 'Otto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

OTTO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il numero dei pianeti del Sistema solare
  • Risposta: OTTO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    OTO
  • Inizia con: O
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Otto? Il Sistema solare è composto da diversi corpi celesti, tra cui pianeti e altri oggetti. Tra questi, otto sono riconosciuti come pianeti principali, orbitano intorno al Sole e contribuiscono alla sua complessa struttura. La loro presenza dà vita a un affascinante spettacolo cosmico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il numero dei pianeti del Sistema solare: risposta da 4 lettere

In presenza della definizione "Il numero dei pianeti del Sistema solare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Otto. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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