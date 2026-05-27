Il numero d appartamento abbr

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Il numero d appartamento abbr' è 'Int'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INT

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Il numero d appartamento abbr nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Int

Quando la definizione "Il numero d appartamento abbr" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Int'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il numero d appartamento abbr

Il numero d appartamento abbr Risposta: INT

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Schema utile: I__

I__ Inizia con: I

I Finisce con: T

Le 3 lettere della soluzione

I Imola N Napoli T Torino

La soluzione 'Int' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il numero d appartamento abbr". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.