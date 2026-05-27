Il numero d appartamento abbr
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SOLUZIONE: INT
Il numero d appartamento abbr nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Int
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il numero d appartamento abbr
- Risposta: INT
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: I__
- Inizia con: I
- Finisce con: T
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Int' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il numero d appartamento abbr". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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