Il numero d appartamento abbr

Luca Bianchi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Il numero d appartamento abbr' è 'Int'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INT

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Il numero d appartamento abbr nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Int

Quando la definizione "Il numero d appartamento abbr" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Int'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il numero d appartamento abbr
  • Risposta: INT
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: I__
  • Inizia con: I
  • Finisce con: T

Le 3 lettere della soluzione

I Imola
N Napoli
T Torino

La soluzione 'Int' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il numero d appartamento abbr". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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