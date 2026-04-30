Sistema d alimentazione dei diesel odierni
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sistema d alimentazione dei diesel odierni' è 'Common Rail'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COMMON RAIL
Perché la soluzione è Common Rail? Il sistema di alimentazione dei diesel odierni chiamato Common Rail è una tecnologia avanzata che permette di iniettare il carburante in modo preciso e uniforme nei motori diesel. Questo sistema utilizza un rail comune, ovvero un tubo di alta pressione, che distribuisce il carburante a tutti gli iniettori contemporaneamente. La pressione costante e regolabile garantisce migliori prestazioni, minori emissioni e maggiore efficienza. La presenza del Common Rail ha rivoluzionato il modo di alimentare i motori diesel moderni.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sistema d alimentazione dei diesel odierni". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Sistema d alimentazione dei diesel odierni nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Common Rail
Per risolvere la definizione "Sistema d alimentazione dei diesel odierni", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sistema d alimentazione dei diesel odierni" conferma che la soluzione 'Common Rail' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Common Rail
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sistema d alimentazione dei diesel odierni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Common Rail' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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