La galassia con il sistema solare

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La galassia con il sistema solare' è 'Via Lattea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VIA LATTEA

Perché la soluzione è Via Lattea? La Via Lattea è la vasta galassia in cui si trova il nostro sistema solare, un insieme di stelle, pianeti, nubi di gas e polveri che formano una grande struttura cosmica. Questa galassia a spirale ospita miliardi di stelle e si estende per centinaia di migliaia di anni luce. Il sistema solare, con il nostro pianeta Terra, si trova nel braccio di Orione, una delle braccia a spirale della Via Lattea. La sua posizione è cruciale per la nostra comprensione dell’universo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La galassia con il sistema solare". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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La galassia con il sistema solare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Via Lattea

Quando la definizione "La galassia con il sistema solare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La galassia con il sistema solare" conferma che la soluzione 'Via Lattea' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Via Lattea

V Venezia I Imola A Ancona L Livorno A Ancona T Torino T Torino E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La galassia con il sistema solare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Via Lattea' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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