Un sistema di funi per sostenere un carico

Alessia Mogavero | 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un sistema di funi per sostenere un carico' è 'Imbracatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMBRACATURA

Perché la soluzione è Imbracatura? Un'imbracatura è un insieme di funi o cinghie progettate per sostenere un carico, garantendo stabilità e sicurezza durante il sollevamento o il trasporto di oggetti pesanti. Questo sistema permette di distribuire uniformemente il peso, riducendo il rischio di danni o di caduta. Viene utilizzata in diversi ambiti, come l'edilizia, il settore industriale o il salvataggio, per assicurare un supporto affidabile. La sua efficacia dipende dalla qualità dei materiali e dalla corretta applicazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un sistema di funi per sostenere un carico". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Un sistema di funi per sostenere un carico nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Imbracatura

La soluzione associata alla definizione "Un sistema di funi per sostenere un carico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un sistema di funi per sostenere un carico" conferma che la soluzione 'Imbracatura' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Imbracatura

I Imola
M Milano
B Bologna
R Roma
A Ancona
C Como
A Ancona
T Torino
U Udine
R Roma
A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un sistema di funi per sostenere un carico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Imbracatura' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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