Un sistema di funi per sostenere un carico

Home / Soluzioni Cruciverba / Un sistema di funi per sostenere un carico

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un sistema di funi per sostenere un carico' è 'Imbracatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IMBRACATURA

Perché la soluzione è Imbracatura? Un'imbracatura è un insieme di funi o cinghie progettate per sostenere un carico, garantendo stabilità e sicurezza durante il sollevamento o il trasporto di oggetti pesanti. Questo sistema permette di distribuire uniformemente il peso, riducendo il rischio di danni o di caduta. Viene utilizzata in diversi ambiti, come l'edilizia, il settore industriale o il salvataggio, per assicurare un supporto affidabile. La sua efficacia dipende dalla qualità dei materiali e dalla corretta applicazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un sistema di funi per sostenere un carico". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un sistema di funi per sostenere un carico nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Imbracatura

La soluzione associata alla definizione "Un sistema di funi per sostenere un carico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un sistema di funi per sostenere un carico" conferma che la soluzione 'Imbracatura' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Imbracatura

I Imola M Milano B Bologna R Roma A Ancona C Como A Ancona T Torino U Udine R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un sistema di funi per sostenere un carico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Imbracatura' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Accumulo di liquido a carico del sistema endocrinoSistema di trasmissione TVRimorchiare un caricoSistema per pagare onlineUnità di misura del lavoro nel sistema CGS