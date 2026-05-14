Riduce il numero dei pedoni

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Riduce il numero dei pedoni' è 'Tram'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRAM

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Perché la soluzione è Tram? Un tram è un mezzo di trasporto pubblico che viaggia su rotaie in città. La sua presenza spesso porta a ridurre il numero dei pedoni nelle aree centrali, poiché le persone preferiscono usare questo mezzo per spostarsi più rapidamente o più comodamente. La rete di tram permette di collegare diverse zone urbane, facilitando gli spostamenti quotidiani e diminuendo il traffico veicolare. La presenza di un tram contribuisce a una mobilità più efficiente all’interno delle aree urbane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Riduce il numero dei pedoni". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Riduce il numero dei pedoni nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tram

Se la definizione "Riduce il numero dei pedoni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Riduce il numero dei pedoni" conferma che la soluzione 'Tram' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tram

T Torino R Roma A Ancona M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Riduce il numero dei pedoni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tram' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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