Provoca fenomeni elettromagnetici nelle atmosfere dei pianeti
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Provoca fenomeni elettromagnetici nelle atmosfere dei pianeti' è 'Vento Solare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VENTO SOLARE
Perché la soluzione è Vento Solare? Il vento solare si riferisce a un flusso di particelle cariche provenienti dal Sole che provoca fenomeni elettromagnetici nelle atmosfere dei pianeti. Questi raggiungono le altre corone planetarie, interagendo con il campo magnetico e creando aurore boreali e australi che illuminano le regioni polari. La loro intensità può variare in base alle attività solari e influenzare le condizioni spaziali intorno ai pianeti, contribuendo a modificare le loro atmosfere e le condizioni di superficie.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Provoca fenomeni elettromagnetici nelle atmosfere dei pianeti". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Provoca fenomeni elettromagnetici nelle atmosfere dei pianeti nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Vento Solare
In presenza della definizione "Provoca fenomeni elettromagnetici nelle atmosfere dei pianeti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Provoca fenomeni elettromagnetici nelle atmosfere dei pianeti" conferma che la soluzione 'Vento Solare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Vento Solare
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Provoca fenomeni elettromagnetici nelle atmosfere dei pianeti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vento Solare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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