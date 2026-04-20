Così sono i pianeti come il gigante Giove

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Così sono i pianeti come il gigante Giove' è 'Gassosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GASSOSI

Perché la soluzione è Gassosi? I pianeti come Giove sono caratterizzati da una composizione prevalentemente gassosa, con una sottile atmosfera che avvolge un nucleo roccioso o metallico. La loro struttura è costituita principalmente da idrogeno ed elio, rendendoli molto diversi dai pianeti terrestri. La loro massa e dimensioni sono enormi, ma la densità è bassa. Questi corpi celesti si distinguono per la mancanza di una superficie solida e per la loro capacità di generare campi magnetici potenti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così sono i pianeti come il gigante Giove". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Così sono i pianeti come il gigante Giove nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Gassosi

In presenza della definizione "Così sono i pianeti come il gigante Giove", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così sono i pianeti come il gigante Giove" conferma che la soluzione 'Gassosi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gassosi

G Genova A Ancona S Savona S Savona O Otranto S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così sono i pianeti come il gigante Giove" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gassosi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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