Un gruppo di persone che si riuniscono in strada
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un gruppo di persone che si riuniscono in strada' è 'Capannello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un gruppo di persone che si riuniscono in strada
- Risposta: CAPANNELLO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 4
- Consonanti: 6
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: CALO
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Capannello? Un capannello si forma quando un gruppo di persone si raccoglie in strada, spesso per osservare qualcosa o scambiare qualche parola. È un modo spontaneo di creare un punto di incontro, dove l’attenzione si concentra su un evento o una conversazione condivisa tra chi si raduna. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un gruppo di persone che si riuniscono in strada: risposta da 10 lettere
Per risolvere la definizione "Un gruppo di persone che si riuniscono in strada", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Capannello. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.