Le persone alle quali vogliamo bene

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le persone alle quali vogliamo bene' è 'Cari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARI

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Perché la soluzione è Cari? Le persone alle quali vogliamo bene sono coloro che occupano un posto speciale nel nostro cuore, che ci sostengono e condividono momenti di gioia e difficoltà. Questi individui sono spesso considerati amici, familiari o persone di fiducia, con cui si instaurano legami profondi e sinceri. La loro presenza ci dà conforto e sicurezza, rendendo la nostra vita più ricca e significativa. La parola che meglio descrive questa relazione affettiva è

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le persone alle quali vogliamo bene". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Le persone alle quali vogliamo bene nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cari

La definizione "Le persone alle quali vogliamo bene" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le persone alle quali vogliamo bene" conferma che la soluzione 'Cari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cari

C Como A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le persone alle quali vogliamo bene" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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