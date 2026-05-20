I responsabili di un gruppo di operai in fabbrica
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SOLUZIONE: CAPITURNO
La risposta Capiturno è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Capiturno? Il capiturno è una figura fondamentale all’interno di un ambiente industriale, poiché svolge il ruolo di coordinatore tra i lavoratori e i superiori. La sua funzione principale consiste nel supervisionare le attività quotidiane, assicurandosi che le operazioni siano svolte correttamente e in sicurezza. Attraverso la sua autorità, il capiturno comunica le istruzioni e gestisce eventuali problemi che emergono durante il turno. La presenza di questa figura garantisce un flusso di lavoro efficiente e organizzato.
I responsabili di un gruppo di operai in fabbrica nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Capiturno
Questa pagina è dedicata alla definizione "I responsabili di un gruppo di operai in fabbrica" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Capiturno'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I responsabili di un gruppo di operai in fabbrica
- Risposta: CAPITURNO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Capiturno' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I responsabili di un gruppo di operai in fabbrica". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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