Persone indolenti e scansafatiche

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Persone indolenti e scansafatiche' è 'Lavativi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAVATIVI

La risposta Lavativi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Lavativi? Le lavativi sono individui che manifestano una generale pigrizia nel svolgere le proprie responsabilità e compiti quotidiani. Si distinguono per la loro tendenza a evitare qualsiasi sforzo, preferendo spesso il minimo impegno possibile. Questa attitudine li porta a procrastinare e a cercare di sfuggire alle fatiche, mostrando scarso entusiasmo nel portare a termine le proprie attività. La loro indolenza si riflette in comportamenti che evidenziano una scarsa motivazione e una certa mancanza di iniziativa.

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Persone indolenti e scansafatiche nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Lavativi

La soluzione associata alla definizione "Persone indolenti e scansafatiche" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lavativi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Persone indolenti e scansafatiche

Persone indolenti e scansafatiche Risposta: LAVATIVI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: L_______

L_______ Inizia con: L

L Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

L Livorno A Ancona V Venezia A Ancona T Torino I Imola V Venezia I Imola

La soluzione 'Lavativi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Persone indolenti e scansafatiche". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.