Persone indolenti e scansafatiche
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SOLUZIONE: LAVATIVI
La risposta Lavativi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Lavativi? Le lavativi sono individui che manifestano una generale pigrizia nel svolgere le proprie responsabilità e compiti quotidiani. Si distinguono per la loro tendenza a evitare qualsiasi sforzo, preferendo spesso il minimo impegno possibile. Questa attitudine li porta a procrastinare e a cercare di sfuggire alle fatiche, mostrando scarso entusiasmo nel portare a termine le proprie attività. La loro indolenza si riflette in comportamenti che evidenziano una scarsa motivazione e una certa mancanza di iniziativa.
Persone indolenti e scansafatiche nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Lavativi
La soluzione associata alla definizione "Persone indolenti e scansafatiche" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lavativi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Persone indolenti e scansafatiche
- Risposta: LAVATIVI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: L_______
- Inizia con: L
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Lavativi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Persone indolenti e scansafatiche". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L insieme di persone che realizzano un film Razza di persone spregevoli Riunire persone Lo sono le persone di fiducia Una coda di persone
Altre definizioni collegate
Con persone: Il trasporto di persone e cose insieme
Con indolenti: Indolenti, svogliati
Con scansafatiche: Poltrone scansafatiche