Persone indolenti e scansafatiche

Luca Bianchi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Persone indolenti e scansafatiche' è 'Lavativi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAVATIVI

La risposta Lavativi è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Lavativi? Le lavativi sono individui che manifestano una generale pigrizia nel svolgere le proprie responsabilità e compiti quotidiani. Si distinguono per la loro tendenza a evitare qualsiasi sforzo, preferendo spesso il minimo impegno possibile. Questa attitudine li porta a procrastinare e a cercare di sfuggire alle fatiche, mostrando scarso entusiasmo nel portare a termine le proprie attività. La loro indolenza si riflette in comportamenti che evidenziano una scarsa motivazione e una certa mancanza di iniziativa.

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Persone indolenti e scansafatiche nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Lavativi

La soluzione associata alla definizione "Persone indolenti e scansafatiche" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lavativi'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Persone indolenti e scansafatiche
  • Risposta: LAVATIVI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: L_______
  • Inizia con: L
  • Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

L Livorno
A Ancona
V Venezia
A Ancona
T Torino
I Imola
V Venezia
I Imola

La soluzione 'Lavativi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Persone indolenti e scansafatiche". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con persone: Il trasporto di persone e cose insieme 

Con indolenti: Indolenti, svogliati 

Con scansafatiche: Poltrone scansafatiche 