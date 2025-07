Crocchio di persone nei cruciverba: la soluzione è Capannello

Home / Soluzioni Cruciverba / Crocchio di persone

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Crocchio di persone' è 'Capannello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPANNELLO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 10 lettere Capannello: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Capannello? Capannello indica un piccolo gruppo di persone riunite, spesso in modo informale o affollato. È come quando ci si raccoglie intorno a qualcuno o qualcosa, creando un raggruppamento compatto. Il termine evoca l’idea di vicinanza e convivialità, tipica di incontri spontanei o momenti di conversazione tra amici. In sintesi, rappresenta un insieme di persone che si radunano strettamente insieme.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un crocchio di personeL insieme di persone che realizzano un filmRazza di persone spregevoliRiunire personeLo sono le persone di fiducia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Crocchio di persone"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

P Padova

A Ancona

N Napoli

N Napoli

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

R A S E S A R A T P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRAPASSARE" TRAPASSARE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.