Le estremità dell ancora

Angelo Caputo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le estremità dell ancora' è 'Marre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MARRE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Le estremità dell ancora
  • Risposta: MARRE
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    MRE
  • Inizia con: M
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Marre? Le estremità dell'ancora sono chiamate marre. Sono le parti che si agganciano al cavo o alla catena, permettendo di fissare la nave al fondale. Le marre sono fondamentali per mantenere stabile la posizione della nave durante le soste in porto o in mare aperto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Marre'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Le estremità dell ancora: risposta da 5 lettere

Se la definizione "Le estremità dell ancora" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Marre. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'estremità'

Cruciverba con 'ancora'