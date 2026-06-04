Le estremità dell ancora
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le estremità dell ancora' è 'Marre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Le estremità dell ancora
- Risposta: MARRE
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: MRE
- Inizia con: M
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Marre? Le estremità dell'ancora sono chiamate marre. Sono le parti che si agganciano al cavo o alla catena, permettendo di fissare la nave al fondale. Le marre sono fondamentali per mantenere stabile la posizione della nave durante le soste in porto o in mare aperto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Le estremità dell ancora: risposta da 5 lettere
Se la definizione "Le estremità dell ancora" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Marre. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.