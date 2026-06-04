Le estremità dell ancora

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Le estremità dell ancora' è 'Marre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M A R R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Le estremità dell ancora

Le estremità dell ancora Risposta: MARRE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: M R E

Inizia con: M

M Finisce con: E

Perchè la soluzione è Marre? Le estremità dell'ancora sono chiamate marre. Sono le parti che si agganciano al cavo o alla catena, permettendo di fissare la nave al fondale. Le marre sono fondamentali per mantenere stabile la posizione della nave durante le soste in porto o in mare aperto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Le estremità dell ancora: risposta da 5 lettere

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