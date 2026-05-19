Non ha ancora detto sì
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non ha ancora detto sì' è 'Scapolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SCAPOLO
Perché la soluzione è Scapolo? Un scapolo è un uomo che non ha ancora detto sì a un impegno matrimoniale o a una relazione stabile. Questa condizione indica che la persona non ha ancora deciso di impegnarsi ufficialmente con qualcuno, rimanendo libera da vincoli di coppia. La sua situazione può essere temporanea o duratura, ma in ogni caso riflette una scelta di attesa o di indipendenza. La sua condizione è spesso associata a uno stile di vita libero e senza obblighi sentimentali.
Non ha ancora detto sì nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Scapolo
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Non ha ancora detto sì
- Risposta: SCAPOLO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Scapolo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Non ha ancora detto sì". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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Con ancora: Non è ancora sposato
Con detto: In medio virtus detto