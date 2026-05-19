Non ha ancora detto sì

Paola Cammarota | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non ha ancora detto sì' è 'Scapolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCAPOLO

Perché la soluzione è Scapolo? Un scapolo è un uomo che non ha ancora detto sì a un impegno matrimoniale o a una relazione stabile. Questa condizione indica che la persona non ha ancora deciso di impegnarsi ufficialmente con qualcuno, rimanendo libera da vincoli di coppia. La sua situazione può essere temporanea o duratura, ma in ogni caso riflette una scelta di attesa o di indipendenza. La sua condizione è spesso associata a uno stile di vita libero e senza obblighi sentimentali.

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Non ha ancora detto sì nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Scapolo

Quando la definizione "Non ha ancora detto sì" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scapolo'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Non ha ancora detto sì
  • Risposta: SCAPOLO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: S______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

S Savona
C Como
A Ancona
P Padova
O Otranto
L Livorno
O Otranto

La soluzione 'Scapolo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Non ha ancora detto sì". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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Con ancora: Non è ancora sposato 

Con detto: In medio virtus detto 