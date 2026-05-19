Non ha ancora detto sì

Home / Soluzioni Cruciverba / Non ha ancora detto sì

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non ha ancora detto sì' è 'Scapolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCAPOLO

Perché la soluzione è Scapolo? Un scapolo è un uomo che non ha ancora detto sì a un impegno matrimoniale o a una relazione stabile. Questa condizione indica che la persona non ha ancora deciso di impegnarsi ufficialmente con qualcuno, rimanendo libera da vincoli di coppia. La sua situazione può essere temporanea o duratura, ma in ogni caso riflette una scelta di attesa o di indipendenza. La sua condizione è spesso associata a uno stile di vita libero e senza obblighi sentimentali.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Scapolo' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Non ha ancora detto sì nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Scapolo

Quando la definizione "Non ha ancora detto sì" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Scapolo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Non ha ancora detto sì

Non ha ancora detto sì Risposta: SCAPOLO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: S______

S______ Inizia con: S

S Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

S Savona C Como A Ancona P Padova O Otranto L Livorno O Otranto

La soluzione 'Scapolo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Non ha ancora detto sì". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.