Un abbozzo ancora in formazione

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un abbozzo ancora in formazione' è 'Embrione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMBRIONE

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Perché la soluzione è Embrione? Un embrione è come un piccolo seme di vita che sta crescendo e sviluppandosi. È una fase iniziale di un organismo, ancora fragile e in evoluzione. Durante questo periodo, le caratteristiche principali cominciano a delinearsi, ma tutto è ancora in fase di costruzione. È un momento fondamentale, ricco di potenzialità, prima che diventi qualcosa di completamente formato e riconoscibile.

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Un abbozzo ancora in formazione nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Embrione

In presenza della definizione "Un abbozzo ancora in formazione", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Embrione'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un abbozzo ancora in formazione

Un abbozzo ancora in formazione Risposta: EMBRIONE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: E_______

E_______ Inizia con: E

E Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

E Empoli M Milano B Bologna R Roma I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

La soluzione 'Embrione' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un abbozzo ancora in formazione". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.