Un abbozzo ancora in formazione
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un abbozzo ancora in formazione' è 'Embrione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: EMBRIONE
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Perché la soluzione è Embrione? Un embrione è come un piccolo seme di vita che sta crescendo e sviluppandosi. È una fase iniziale di un organismo, ancora fragile e in evoluzione. Durante questo periodo, le caratteristiche principali cominciano a delinearsi, ma tutto è ancora in fase di costruzione. È un momento fondamentale, ricco di potenzialità, prima che diventi qualcosa di completamente formato e riconoscibile.
Un abbozzo ancora in formazione nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Embrione
In presenza della definizione "Un abbozzo ancora in formazione", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Embrione'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un abbozzo ancora in formazione
- Risposta: EMBRIONE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: E_______
- Inizia con: E
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Embrione' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un abbozzo ancora in formazione". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un abbozzo in formazione Non ancora matura Non ancora sfogliato Non hanno ancora compiuto diciott anni Tirar su l ancora e partire
Altre definizioni collegate
Con abbozzo: Prospetto, abbozzo
Con ancora: Non ha ancora detto sì
Con formazione: Lo studio della formazione dell universo