La Soluzione ♚ Il foro all estremità dell ago La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CRUNA .

Curiosità su Il foro all estremita dell ago: Sua punta. ad una estremità dell'ago c'è la punta e all'altra estremità un foro chiamato cruna, in cui si fa passare il filo. nell'ago che si usa per cucire... La cruna dell'ago (Eye of the Needle) è un film di Richard Marquand tratto dall'omonimo romanzo di Ken Follett e uscito nelle sale cinematografiche nel 1981. È interpretato da Donald Sutherland e Kate Nelligan.

