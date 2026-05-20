Assottigliata alle estremità
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Assottigliata alle estremità' è 'Affusolata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AFFUSOLATA
La risposta Affusolata è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Affusolata? Una forma affusolata si caratterizza per la sua struttura che si assottiglia progressivamente verso le estremità, creando un profilo snello e affusolato. Questa caratteristica si può riscontrare in vari oggetti o elementi naturali, come le foglie o le corna di alcuni animali, dove la parte finale diventa più sottile rispetto alla base. La forma affusolata contribuisce spesso all’aerodinamica o all’estetica di un elemento, conferendo un aspetto elegante e snello.
Assottigliata alle estremità nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Affusolata
Questa pagina è dedicata alla definizione "Assottigliata alle estremità" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Affusolata'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Assottigliata alle estremità
- Risposta: AFFUSOLATA
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: A_________
- Inizia con: A
- Finisce con: A
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Affusolata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Assottigliata alle estremità". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: A un estremità di Phoenix Le estremità dell elefante Il foro all estremità dell ago Alti alle estremità Un estremità dell ombrello
Altre definizioni collegate
Con assottigliata: Assottigliata ridotta
Con estremità: Estremità anteriore sinistra del piede destro