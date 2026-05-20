Assottigliata alle estremità

Alessia Mogavero | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Assottigliata alle estremità' è 'Affusolata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AFFUSOLATA

La risposta Affusolata è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Affusolata? Una forma affusolata si caratterizza per la sua struttura che si assottiglia progressivamente verso le estremità, creando un profilo snello e affusolato. Questa caratteristica si può riscontrare in vari oggetti o elementi naturali, come le foglie o le corna di alcuni animali, dove la parte finale diventa più sottile rispetto alla base. La forma affusolata contribuisce spesso all’aerodinamica o all’estetica di un elemento, conferendo un aspetto elegante e snello.

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Assottigliata alle estremità nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Affusolata

Questa pagina è dedicata alla definizione "Assottigliata alle estremità" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Affusolata'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Assottigliata alle estremità
  • Risposta: AFFUSOLATA
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: A_________
  • Inizia con: A
  • Finisce con: A

Le 10 lettere della soluzione

A Ancona
F Firenze
F Firenze
U Udine
S Savona
O Otranto
L Livorno
A Ancona
T Torino
A Ancona

La soluzione 'Affusolata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Assottigliata alle estremità". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: A un estremità di Phoenix Le estremità dell elefante Il foro all estremità dell ago Alti alle estremità Un estremità dell ombrello 

Altre definizioni collegate

Con assottigliata: Assottigliata ridotta 

Con estremità: Estremità anteriore sinistra del piede destro 