Assottigliata alle estremità

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Assottigliata alle estremità' è 'Affusolata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AFFUSOLATA

La risposta Affusolata è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Affusolata? Una forma affusolata si caratterizza per la sua struttura che si assottiglia progressivamente verso le estremità, creando un profilo snello e affusolato. Questa caratteristica si può riscontrare in vari oggetti o elementi naturali, come le foglie o le corna di alcuni animali, dove la parte finale diventa più sottile rispetto alla base. La forma affusolata contribuisce spesso all’aerodinamica o all’estetica di un elemento, conferendo un aspetto elegante e snello.

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Assottigliata alle estremità nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Affusolata

Questa pagina è dedicata alla definizione "Assottigliata alle estremità" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Affusolata'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Assottigliata alle estremità

Assottigliata alle estremità Risposta: AFFUSOLATA

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: A_________

A_________ Inizia con: A

A Finisce con: A

Le 10 lettere della soluzione

A Ancona F Firenze F Firenze U Udine S Savona O Otranto L Livorno A Ancona T Torino A Ancona

La soluzione 'Affusolata' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Assottigliata alle estremità". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.