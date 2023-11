La definizione e la soluzione di: Un estremità dell ancora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MARRA

Significato/Curiosita : Un estremita dell ancora

Generalmente chiuso a un'estremità da un anello (cicala) per legare l'ancora alla cima o alla catena e presenta in genere all'altra estremità il diamante, dal... Davide Marra (Praia a Mare, 12 marzo 1984) è un pallavolista italiano, libero del San Giustino. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un estremità dell ancora : estremità; ancora; L estremità delle radici dei denti; Un estremità indicata nelle cartine terrestri; Pezzo di metallo all estremità della cintura che permette di allacciarla; Il foro posto a un estremità dell ago; Un estremità dello schieramento; È pallida quando non è stata ancora ben sviluppata; L intonaco ancora molle; Quello che ancora rimane; Lo è la frutta non ancora pronta da raccogliere; Provare ancora una volta;

Cerca altre Definizioni