Un estremità della barca
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un estremità della barca' è 'Poppa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un estremità della barca
- Risposta: POPPA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: PPA
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Poppa? La poppa è la parte posteriore di una barca, dove spesso si trovano i motori e gli spazi di relax. È la zona che si estende dietro rispetto alla prua, offrendo spazio e comfort per chi naviga. La sua posizione la rende facilmente riconoscibile e funzionale durante le uscite in mare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un estremità della barca: risposta da 5 lettere
La soluzione associata alla definizione "Un estremità della barca" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Poppa. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.