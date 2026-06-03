Un estremità della barca

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un estremità della barca' è 'Poppa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P O P P A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un estremità della barca

Un estremità della barca Risposta: POPPA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: P P A

Inizia con: P

P Finisce con: A

Perchè la soluzione è Poppa? La poppa è la parte posteriore di una barca, dove spesso si trovano i motori e gli spazi di relax. È la zona che si estende dietro rispetto alla prua, offrendo spazio e comfort per chi naviga. La sua posizione la rende facilmente riconoscibile e funzionale durante le uscite in mare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un estremità della barca: risposta da 5 lettere

La soluzione associata alla definizione "Un estremità della barca" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Poppa. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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