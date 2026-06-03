Non ancora pubblicato

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Non ancora pubblicato' è 'Inedito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

INEDITO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Non ancora pubblicato
  • Risposta: INEDITO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    IDIO
  • Inizia con: I
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Inedito? Un lavoro inedito è qualcosa che ancora non è stato condiviso con il pubblico. È un progetto che aspetta di essere scoperto, ancora nascosto nel cassetto di un autore o artista. La sua novità lo rende speciale, pronto a sorprendere chi avrà la fortuna di vederlo o leggerlo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Non ancora pubblicato: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Non ancora pubblicato", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Inedito. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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