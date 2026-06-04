Cocktail che sembra acqua

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Cocktail che sembra acqua' è 'Gin Tonic'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

G I N T O N I C

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Cocktail che sembra acqua

Cocktail che sembra acqua Risposta: GINTONIC

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 3-5

3-5 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 2

2 Difficoltà: media

media Schema utile: G N T N C

Inizia con: G

G Finisce con: C

Perchè la soluzione è Gin Tonic? Il gin tonic è un drink fresco e leggero, spesso trasparente e simile all’acqua. La sua combinazione di gin e acqua tonica crea un sapore equilibrato, perfetto per rilassarsi in compagnia. La sua trasparenza lo rende quasi invisibile, come un’acqua speciale da gustare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Cocktail che sembra acqua: risposta da 8 lettere

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