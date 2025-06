Un diffuso e dissetante cocktail color acqua nei cruciverba: la soluzione è Gin Tonic

GIN TONIC

Curiosità e Significato di "Gin Tonic"

La parola Gin Tonic è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Gin Tonic.

Perché la soluzione è Gin Tonic? Il gin tonic è un celebre cocktail rinfrescante, apprezzato per il suo colore chiaro e la sua capacità di dissetare nelle calde giornate. Si ottiene mescolando gin e acqua tonica, creando una bevanda dal gusto equilibrato e leggermente amaro. Perfetto per momenti di relax, rappresenta un classico intramontabile della mixology, amato in tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione Gin Tonic

Non riesci a risolvere la definizione "Un diffuso e dissetante cocktail color acqua"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

I Imola

N Napoli

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

C Como

