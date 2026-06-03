Si versa per fare un cocktail Martini

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Si versa per fare un cocktail Martini' è 'Gin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

GIN

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Si versa per fare un cocktail Martini
  • Risposta: GIN
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Vocali: 1
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    GN
  • Inizia con: G
  • Finisce con: N
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Si versa per fare un cocktail Martini: risposta da 3 lettere

La soluzione associata alla definizione "Si versa per fare un cocktail Martini" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Gin. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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