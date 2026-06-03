Si versa per fare un cocktail Martini
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Si versa per fare un cocktail Martini' è 'Gin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
GIN
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Si versa per fare un cocktail Martini
- Risposta: GIN
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Vocali: 1
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: GN
- Inizia con: G
- Finisce con: N
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Si versa per fare un cocktail Martini: risposta da 3 lettere
La soluzione associata alla definizione "Si versa per fare un cocktail Martini" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Gin. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.