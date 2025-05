Piccolo volatile marino che sembra camminare sull acqua nei cruciverba: la soluzione è Uccello Delle Tempeste

La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Piccolo volatile marino che sembra camminare sull acqua' è 'Uccello Delle Tempeste'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UCCELLO DELLE TEMPESTE

Curiosità e Significato di "Uccello Delle Tempeste"

La soluzione Uccello Delle Tempeste di 20 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Uccello Delle Tempeste per scoprire curiosità e dettagli utili.

L'uccello delle tempeste (o petrello) è un volatile marino noto per il suo adattamento alla vita in mare. Si distingue per la capacità di planare sulle onde e apparente leggerezza, dando l'impressione di camminare sull'acqua. Questi uccelli hanno un volo elegante e sono spesso avvistati durante le tempeste, da cui derivano il nome e il caratteristico comportamento.

Sembra un piccolo bulldogPiccolo Stato sull HimalaiaPiccolo lago del Piemonte

Come si scrive la soluzione: Uccello Delle Tempeste

Hai davanti la definizione "Piccolo volatile marino che sembra camminare sull acqua" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

U Udine

C Como

C Como

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

T Torino

E Empoli

M Milano

P Padova

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

