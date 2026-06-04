.500 primo treno ad alta velocità costruito in Italia
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ETR
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: .500 primo treno ad alta velocità costruito in Italia
- Risposta: ETR
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Vocali: 1
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ER
- Inizia con: E
- Finisce con: R
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.500 primo treno ad alta velocità costruito in Italia: risposta da 3 lettere
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