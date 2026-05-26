Letto in treno
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Letto in treno' è 'Cuccetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CUCCETTA
Perchè la soluzione è Cuccetta? Durante il viaggio, una cuccetta permette di riposare comodamente mentre si attraversano paesaggi diversi. È come una piccola casa su rotaie, dove ci si sente più rilassati e pronti ad affrontare la giornata successiva. Un momento di relax tra le mura di un treno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Letto in treno nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cuccetta
In presenza della definizione "Letto in treno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cuccetta'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Letto in treno
- Risposta: CUCCETTA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Cuccetta' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Letto in treno". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con letto: Il letto matrimoniale ne ha due
Con treno: Velocissimo treno francese