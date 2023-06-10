Treno oscillante ad alta velocità nei cruciverba: la soluzione è Pendolino

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Treno oscillante ad alta velocità' è 'Pendolino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PENDOLINO

Curiosità e Significato di Pendolino

Approfondisci la parola di 9 lettere Pendolino: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Soluzione Treno oscillante ad alta velocità - Pendolino

Come si scrive la soluzione Pendolino

Hai davanti la definizione "Treno oscillante ad alta velocità" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 9 lettere della soluzione Pendolino:
P Padova
E Empoli
N Napoli
D Domodossola
O Otranto
L Livorno
I Imola
N Napoli
O Otranto

