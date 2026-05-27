Un treno rapido

Anna Gallo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un treno rapido' è 'Intercity'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INTERCITY

Perchè la soluzione è Intercity? Un INTERCITY è un treno che si muove veloce tra città diverse, offrendo un viaggio comodo e efficiente. È ideale per chi desidera spostarsi rapidamente senza perdere tempo, combinando praticità e velocità in ogni corsa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un treno rapido nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Intercity

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un treno rapido" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Intercity'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un treno rapido
  • Risposta: INTERCITY
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: I________
  • Inizia con: I
  • Finisce con: Y

Le 9 lettere della soluzione

I Imola
N Napoli
T Torino
E Empoli
R Roma
C Como
I Imola
T Torino
Y Yacht

La soluzione 'Intercity' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un treno rapido". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Treno in testa Un rapido scambio di battute Un rapido spuntino Un treno ad alta velocità La imbocca il treno 

Altre definizioni collegate

Con treno: Un treno notturno 

Con rapido: Dal movimento circolare rapido e continuo 