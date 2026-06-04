L autore del primo Manifesto futurista
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L autore del primo Manifesto futurista' è 'Marinetti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L autore del primo Manifesto futurista
- Risposta: MARINETTI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MITI
- Inizia con: M
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Marinetti? Marinetti è stato l'artefice del primo Manifesto futurista, un testo che ha rivoluzionato il modo di pensare l'arte e la cultura. Con le sue parole, ha invitato a rompere con il passato e abbracciare la velocità, la tecnologia e il dinamismo del mondo moderno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L autore del primo Manifesto futurista: risposta da 9 lettere
Se la definizione "L autore del primo Manifesto futurista" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Marinetti. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.