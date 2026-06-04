L autore del primo Manifesto futurista

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L autore del primo Manifesto futurista' è 'Marinetti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M A R I N E T T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L autore del primo Manifesto futurista

L autore del primo Manifesto futurista Risposta: MARINETTI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M I T I

Inizia con: M

M Finisce con: I

Perchè la soluzione è Marinetti? Marinetti è stato l'artefice del primo Manifesto futurista, un testo che ha rivoluzionato il modo di pensare l'arte e la cultura. Con le sue parole, ha invitato a rompere con il passato e abbracciare la velocità, la tecnologia e il dinamismo del mondo moderno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L autore del primo Manifesto futurista: risposta da 9 lettere

Se la definizione "L autore del primo Manifesto futurista" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Marinetti. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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