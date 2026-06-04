L autore del primo Manifesto futurista

Vito Manzione | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L autore del primo Manifesto futurista' è 'Marinetti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MARINETTI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L autore del primo Manifesto futurista
  • Risposta: MARINETTI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MITI
  • Inizia con: M
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Marinetti? Marinetti è stato l'artefice del primo Manifesto futurista, un testo che ha rivoluzionato il modo di pensare l'arte e la cultura. Con le sue parole, ha invitato a rompere con il passato e abbracciare la velocità, la tecnologia e il dinamismo del mondo moderno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L autore del primo Manifesto futurista: risposta da 9 lettere

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