Nel primo venne stabilita l infallibilità del papa

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C O N C I L I O V A T I C A N O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Nel primo venne stabilita l infallibilità del papa

Nel primo venne stabilita l infallibilità del papa Risposta: CONCILIOVATICANO

Lunghezza: 16 lettere

16 lettere Schema parole: 8-8

8-8 Vocali: 8

8 Consonanti: 8

8 Parole: 2

2 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: C I O V I C O

Inizia con: C

C Finisce con: O

Perchè la soluzione è Concilio Vaticano? Durante il Concilio Vaticano I si affermò che il papa è infallibile quando parla ex cathedra, cioè in modo ufficiale e solenne. Questa decisione ha segnato un momento importante nella storia della Chiesa, sottolineando l'autorità papale in questioni di fede e dottrina. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Nel primo venne stabilita l infallibilità del papa: risposta da 16 lettere

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