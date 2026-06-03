Nel primo venne stabilita l infallibilità del papa
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Nel primo venne stabilita l infallibilità del papa
- Risposta: CONCILIOVATICANO
- Lunghezza: 16 lettere
- Schema parole: 8-8
- Vocali: 8
- Consonanti: 8
- Parole: 2
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: CIOVICO
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Concilio Vaticano? Durante il Concilio Vaticano I si affermò che il papa è infallibile quando parla ex cathedra, cioè in modo ufficiale e solenne. Questa decisione ha segnato un momento importante nella storia della Chiesa, sottolineando l'autorità papale in questioni di fede e dottrina. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Nel primo venne stabilita l infallibilità del papa: risposta da 16 lettere
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