Nel primo venne stabilita l infallibilità del papa

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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CONCILIOVATICANO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Nel primo venne stabilita l infallibilità del papa
  • Risposta: CONCILIOVATICANO
  • Lunghezza: 16 lettere
  • Schema parole: 8-8
  • Vocali: 8
  • Consonanti: 8
  • Parole: 2
  • Difficoltà: impegnativa
  • Schema utile:
    CIOVICO
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Concilio Vaticano? Durante il Concilio Vaticano I si affermò che il papa è infallibile quando parla ex cathedra, cioè in modo ufficiale e solenne. Questa decisione ha segnato un momento importante nella storia della Chiesa, sottolineando l'autorità papale in questioni di fede e dottrina. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Nel primo venne stabilita l infallibilità del papa: risposta da 16 lettere

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