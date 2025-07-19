Elettrotreno nell orario ferroviario

Vito Manzione | 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Elettrotreno nell orario ferroviario' è 'Etr'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETR

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Elettrotreno nell orario ferroviario nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Etr

Per risolvere la definizione "Elettrotreno nell orario ferroviario", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Etr'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Elettrotreno nell orario ferroviario
  • Risposta: ETR
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: E__
  • Inizia con: E
  • Finisce con: R

Le 3 lettere della soluzione

E Empoli
T Torino
R Roma

La soluzione 'Etr' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Elettrotreno nell orario ferroviario". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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Con orario: L elettrotreno sull orario ferroviario 

Con ferroviario: Un vagone ferroviario 