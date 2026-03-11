L antica regione corrispondente alle coste della Bretagna e della Normandia

Home / Soluzioni Cruciverba / L antica regione corrispondente alle coste della Bretagna e della Normandia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L antica regione corrispondente alle coste della Bretagna e della Normandia' è 'Armorica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARMORICA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L antica regione corrispondente alle coste della Bretagna e della Normandia" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L antica regione corrispondente alle coste della Bretagna e della Normandia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Armorica? Armorica rappresenta un’antica regione storica che si estende lungo le attuali coste della Bretagna e della Normandia. Questa zona è nota per la sua rilevanza culturale e storica, essendo stata abitata da diverse popolazioni nel corso dei secoli. La sua identità si è consolidata attraverso tradizioni, lingua e usanze che ancora oggi caratterizzano il territorio. La regione riveste un ruolo importante nel patrimonio storico-francese, mantenendo vive le sue radici antiche e le influenze culturali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L antica regione corrispondente alle coste della Bretagna e della Normandia nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Armorica

Se la definizione "L antica regione corrispondente alle coste della Bretagna e della Normandia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L antica regione corrispondente alle coste della Bretagna e della Normandia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Armorica:

A Ancona R Roma M Milano O Otranto R Roma I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L antica regione corrispondente alle coste della Bretagna e della Normandia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L antica regione greca patria di OrfeoAntica regione palestinese a sudest del mar MortoAntica regione dell EgittoL antica regione greca con Tebe e OrcomenoRegione storica dell antica Grecia