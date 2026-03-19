L arcipelago situato al largo delle coste del Cile con l isola Robinson Crusoe

Home / Soluzioni Cruciverba / L arcipelago situato al largo delle coste del Cile con l isola Robinson Crusoe

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'L arcipelago situato al largo delle coste del Cile con l isola Robinson Crusoe' è 'Juan Fernández'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: JUAN FERNÁNDEZ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L arcipelago situato al largo delle coste del Cile con l isola Robinson Crusoe" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L arcipelago situato al largo delle coste del Cile con l isola Robinson Crusoe". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Juan Fernández? Juan Fernández è un arcipelago situato al largo delle coste del Cile, noto per la sua biodiversità unica e le sue isole remote. Tra queste, spicca l’isola Robinson Crusoe, rinomata per il suo ambiente incontaminato e il fascino selvaggio. Questo gruppo di isole rappresenta uno dei luoghi più isolati e affascinanti dell’Oceano Pacifico, attirando sia appassionati di natura che ricercatori. La sua posizione e le caratteristiche naturali ne fanno un esempio di ecosistema quasi incontaminato.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L arcipelago situato al largo delle coste del Cile con l isola Robinson Crusoe nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Juan Fernández

Questa pagina è dedicata alla definizione "L arcipelago situato al largo delle coste del Cile con l isola Robinson Crusoe" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L arcipelago situato al largo delle coste del Cile con l isola Robinson Crusoe" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Juan Fernández:

J Jolly U Udine A Ancona N Napoli F Firenze E Empoli R Roma N Napoli Á - N Napoli D Domodossola E Empoli Z Zara

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L arcipelago situato al largo delle coste del Cile con l isola Robinson Crusoe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L arcipelago al largo delle coste del SenegalArcipelago spagnolo al largo della costa nordoccidentale dell AfricaSono al largo di MilazzoÈ alto al largoSono al largo di Trapani