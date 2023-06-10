Mammifero che vive lungo le coste del Pacifico

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Mammifero che vive lungo le coste del Pacifico' è 'Otaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OTARIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Mammifero che vive lungo le coste del Pacifico" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mammifero che vive lungo le coste del Pacifico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Otaria? L'otaria è un mammifero che si trova lungo le coste del Pacifico, caratterizzato da un corpo robusto e una pelliccia corta e spessa. Questo animale marino si distingue per il muso largo e le grandi orecchie esterne, che gli conferiscono un aspetto riconoscibile e adattato alla vita acquatica. Le otarie sono spesso viste mentre si riposano sulle rocce o i banchi di sabbia, dimostrando un comportamento sociale e una capacità di nuoto eccezionale.

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Mammifero che vive lungo le coste del Pacifico nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Otaria

La soluzione associata alla definizione "Mammifero che vive lungo le coste del Pacifico" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mammifero che vive lungo le coste del Pacifico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Otaria:

O Otranto T Torino A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mammifero che vive lungo le coste del Pacifico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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