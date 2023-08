Il porto inglese più vicino alle coste francesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il porto inglese più vicino alle coste francesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DOVER

Significato/Curiosita : Il porto inglese piu vicino alle coste francesi

Supportato dal vicino porto di harfleur. comunque honfleur venne catturata e occupata dagli inglesi nel 1357 e dal 1419 al 1450. mentre era sotto il controllo... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dover (disambigua). dover (afi: /'dver/; in inglese ['dovr]) è un'importante città del regno... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

