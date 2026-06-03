Piccolo gradino di legno

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Piccolo gradino di legno' è 'Piolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P I O L O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Piccolo gradino di legno

Piccolo gradino di legno Risposta: PIOLO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: P O O

Inizia con: P

P Finisce con: O

Perchè la soluzione è Piolo? Un piolo è un piccolo gradino di legno che si usa spesso per fissare o sostenere elementi. Può essere inserito in una struttura per renderla più stabile o decorativa, aggiungendo un tocco semplice e naturale a mobili o elementi di arredo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Piccolo gradino di legno: risposta da 5 lettere

Quando la definizione "Piccolo gradino di legno" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Piolo. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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