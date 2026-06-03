Piccolo gradino di legno
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Piccolo gradino di legno' è 'Piolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Piccolo gradino di legno
- Risposta: PIOLO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: POO
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Piolo? Un piolo è un piccolo gradino di legno che si usa spesso per fissare o sostenere elementi. Può essere inserito in una struttura per renderla più stabile o decorativa, aggiungendo un tocco semplice e naturale a mobili o elementi di arredo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Piccolo gradino di legno: risposta da 5 lettere
Quando la definizione "Piccolo gradino di legno" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Piolo. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.