Piccolo gradino di legno

Anna Gallo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Piccolo gradino di legno' è 'Piolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PIOLO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Piccolo gradino di legno
  • Risposta: PIOLO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    POO
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Piolo? Un piolo è un piccolo gradino di legno che si usa spesso per fissare o sostenere elementi. Può essere inserito in una struttura per renderla più stabile o decorativa, aggiungendo un tocco semplice e naturale a mobili o elementi di arredo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Piccolo gradino di legno: risposta da 5 lettere

Quando la definizione "Piccolo gradino di legno" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Piolo. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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