Una cassa di legno a stecche larghe per trasportare pollame

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una cassa di legno a stecche larghe per trasportare pollame' è 'Stia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STIA

Perché la soluzione è Stia? La parola STIA si riferisce a una cassa di legno a stecche larghe utilizzata principalmente per il trasporto del pollame. Questa struttura permette di mantenere gli animali sicuri e ventilati durante il viaggio, proteggendoli da eventuali danni o stress. La sua progettazione garantisce una buona circolazione dell'aria, facilitando il mantenimento delle condizioni igieniche necessarie. La presenza di questa cassa evidenzia l'importanza di un metodo efficace e sicuro per il trasporto di animali vivi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una cassa di legno a stecche larghe per trasportare pollame". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Una cassa di legno a stecche larghe per trasportare pollame nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Stia

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una cassa di legno a stecche larghe per trasportare pollame" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una cassa di legno a stecche larghe per trasportare pollame" conferma che la soluzione 'Stia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Stia

S Savona T Torino I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una cassa di legno a stecche larghe per trasportare pollame" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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