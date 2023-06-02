Gradino di legno

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gradino di legno' è 'Piolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIOLO

Perché la soluzione è Piolo? Un piolo è un elemento di legno che si utilizza per fissare o sostenere parti di strutture o oggetti. La sua forma è generalmente cilindrica e può variare in lunghezza e diametro a seconda dell'uso specifico. Questo componente è essenziale in molte costruzioni o lavori artigianali, offrendo stabilità e supporto. La sua versatilità permette di impiegarlo in diversi contesti, dall'edilizia al fai-da-te. La funzione principale di un piolo è quella di unire o rinforzare parti di un progetto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gradino di legno". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Gradino di legno nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Piolo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gradino di legno" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gradino di legno" conferma che la soluzione 'Piolo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Piolo

P Padova I Imola O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gradino di legno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Piolo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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