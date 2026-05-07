Utensile di legno su cui si affettano vivande

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Utensile di legno su cui si affettano vivande' è 'Tagliere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAGLIERE

Perché la soluzione è Tagliere? Il tagliere è un oggetto di legno utilizzato in cucina per preparare e affettare vari alimenti. La sua superficie robusta e stabile permette di tagliare con precisione carne, verdure o pane senza danneggiare le superfici di lavoro. Generalmente, il tagliere è progettato per essere facile da pulire e resistente all’usura. La scelta del legno contribuisce alla durata e alla sicurezza alimentare, rendendolo uno strumento indispensabile in ogni cucina.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Utensile di legno su cui si affettano vivande". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Utensile di legno su cui si affettano vivande nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tagliere

Per risolvere la definizione "Utensile di legno su cui si affettano vivande", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Utensile di legno su cui si affettano vivande" conferma che la soluzione 'Tagliere' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Tagliere

T Torino A Ancona G Genova L Livorno I Imola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Utensile di legno su cui si affettano vivande" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tagliere' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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