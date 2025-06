È conficcato tra due staggi nei cruciverba: la soluzione è Piolo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È conficcato tra due staggi' è 'Piolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIOLO

Curiosità e Significato di "Piolo"

Perché la soluzione è Piolo? Piolo è un termine che indica un piccolo bastoncino o asta di legno, spesso usato come supporto o elemento decorativo. In senso figurato, può rappresentare un punto di appoggio o un elemento che tiene insieme qualcosa. Nella frase enigmistica, si gioca sul doppio senso tra staggi e pioli, suggerendo l'immagine di qualcosa conficcato tra due supporti. Insomma, un dettaglio semplice ma importante nelle costruzioni.

P Padova

I Imola

O Otranto

L Livorno

O Otranto

