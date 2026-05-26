Piccolo ed economico volume in brossura
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SOLUZIONE: POCKETBOOK
Perché la soluzione è Pocketbook? Un pocketbook è un libro compatto e facile da portare con sé, perfetto per chi desidera leggere ovunque senza ingombri. Spesso è economico e pratico, ideale per un acquisto veloce o per chi cerca una lettura leggera. La sua forma compatta permette di inserirlo facilmente in borsa o in tasca, rendendolo un compagno ideale per i momenti di attesa o i viaggi brevi.
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Piccolo ed economico volume in brossura nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Pocketbook
Se la definizione "Piccolo ed economico volume in brossura" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pocketbook'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Piccolo ed economico volume in brossura
- Risposta: POCKETBOOK
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: P_________
- Inizia con: P
- Finisce con: K
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Pocketbook' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Piccolo ed economico volume in brossura". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con piccolo: Fa promozioni sul piccolo schermo
Con economico: Tipo di società economico sociale basata sulla proprietà dei mezzi di produzione
Con volume: Marchio ornamentale che caratterizza un volume