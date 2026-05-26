Piccolo ed economico volume in brossura

Anna Gallo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Piccolo ed economico volume in brossura' è 'Pocketbook'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POCKETBOOK

Perché la soluzione è Pocketbook? Un pocketbook è un libro compatto e facile da portare con sé, perfetto per chi desidera leggere ovunque senza ingombri. Spesso è economico e pratico, ideale per un acquisto veloce o per chi cerca una lettura leggera. La sua forma compatta permette di inserirlo facilmente in borsa o in tasca, rendendolo un compagno ideale per i momenti di attesa o i viaggi brevi.

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Piccolo ed economico volume in brossura nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Pocketbook

Se la definizione "Piccolo ed economico volume in brossura" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pocketbook'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Piccolo ed economico volume in brossura
  • Risposta: POCKETBOOK
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: P_________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: K

Le 10 lettere della soluzione

P Padova
O Otranto
C Como
K Kappa
E Empoli
T Torino
B Bologna
O Otranto
O Otranto
K Kappa

La soluzione 'Pocketbook' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Piccolo ed economico volume in brossura". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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Con volume: Marchio ornamentale che caratterizza un volume 