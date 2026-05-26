Piccolo ed economico volume in brossura

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Piccolo ed economico volume in brossura' è 'Pocketbook'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POCKETBOOK

Perché la soluzione è Pocketbook? Un pocketbook è un libro compatto e facile da portare con sé, perfetto per chi desidera leggere ovunque senza ingombri. Spesso è economico e pratico, ideale per un acquisto veloce o per chi cerca una lettura leggera. La sua forma compatta permette di inserirlo facilmente in borsa o in tasca, rendendolo un compagno ideale per i momenti di attesa o i viaggi brevi.

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Piccolo ed economico volume in brossura nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Pocketbook

Se la definizione "Piccolo ed economico volume in brossura" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pocketbook'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Piccolo ed economico volume in brossura

Piccolo ed economico volume in brossura Risposta: POCKETBOOK

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: P_________

P_________ Inizia con: P

P Finisce con: K

Le 10 lettere della soluzione

P Padova O Otranto C Como K Kappa E Empoli T Torino B Bologna O Otranto O Otranto K Kappa

La soluzione 'Pocketbook' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Piccolo ed economico volume in brossura". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.