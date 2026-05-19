Fa promozioni sul piccolo schermo

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Fa promozioni sul piccolo schermo' è 'Televenditore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TELEVENDITORE

Perché la soluzione è Televenditore? Un televenditore è una persona che si occupa di promuovere prodotti o servizi attraverso la televisione, creando un collegamento diretto con il pubblico. Utilizza tecniche persuasive e un linguaggio coinvolgente per suscitare interesse e stimolare l'acquisto immediato. La sua presenza sul piccolo schermo permette di raggiungere un vasto pubblico, presentando offerte e vantaggi in modo dettagliato e convincente. La sua attività si concentra sulla comunicazione efficace per incrementare le vendite.

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Fa promozioni sul piccolo schermo nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Televenditore

Quando la definizione "Fa promozioni sul piccolo schermo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Televenditore'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Fa promozioni sul piccolo schermo

Fa promozioni sul piccolo schermo Risposta: TELEVENDITORE

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 13

13 Schema utile: T____________

T____________ Inizia con: T

T Finisce con: E

Le 13 lettere della soluzione

T Torino E Empoli L Livorno E Empoli V Venezia E Empoli N Napoli D Domodossola I Imola T Torino O Otranto R Roma E Empoli

La soluzione 'Televenditore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fa promozioni sul piccolo schermo". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.