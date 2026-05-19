Fa promozioni sul piccolo schermo
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SOLUZIONE: TELEVENDITORE
Perché la soluzione è Televenditore? Un televenditore è una persona che si occupa di promuovere prodotti o servizi attraverso la televisione, creando un collegamento diretto con il pubblico. Utilizza tecniche persuasive e un linguaggio coinvolgente per suscitare interesse e stimolare l'acquisto immediato. La sua presenza sul piccolo schermo permette di raggiungere un vasto pubblico, presentando offerte e vantaggi in modo dettagliato e convincente. La sua attività si concentra sulla comunicazione efficace per incrementare le vendite.
Fa promozioni sul piccolo schermo nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Televenditore
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Fa promozioni sul piccolo schermo
- Risposta: TELEVENDITORE
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 13
- Schema utile: T____________
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Televenditore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fa promozioni sul piccolo schermo". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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