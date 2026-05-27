Hanno corso in Messico

Paola Cammarota | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Hanno corso in Messico' è 'Pesos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PESOS

Perchè la soluzione è Pesos? In Messico, i PESOS sono la moneta ufficiale, usata quotidianamente da tutti. Sono parte integrante della vita di ogni cittadino, accompagnando acquisti, pagamenti e scambi, rappresentando un elemento fondamentale dell’economia locale e del modo in cui le persone interagiscono tra loro. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Hanno corso in Messico nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pesos

Per risolvere la definizione "Hanno corso in Messico", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pesos'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Hanno corso in Messico
  • Risposta: PESOS
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: P____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: S

Le 5 lettere della soluzione

P Padova
E Empoli
S Savona
O Otranto
S Savona

La soluzione 'Pesos' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Hanno corso in Messico". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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