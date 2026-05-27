Hanno perso le staffe
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Hanno perso le staffe' è 'Irati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: IRATI
Perchè la soluzione è Irati? Quando qualcuno si arrabbia molto, spesso perde la calma e si fa irato. La frustrazione prende il sopravvento, e si manifesta con parole dure o comportamenti impulsivi. È un segnale che la pazienza si è esaurita e la rabbia sta crescendo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Hanno perso le staffe nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Irati
La definizione "Hanno perso le staffe" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Irati'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Hanno perso le staffe
- Risposta: IRATI
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: I____
- Inizia con: I
- Finisce con: I
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Irati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Hanno perso le staffe". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con hanno: I regimi che non hanno opposizione
Con perso: Il desiderio di chi ha perso al gioco
Con staffe: Lo è chi ha perso le staffe