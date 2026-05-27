Hanno perso le staffe

Alessia Mogavero | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Hanno perso le staffe' è 'Irati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IRATI

Perchè la soluzione è Irati? Quando qualcuno si arrabbia molto, spesso perde la calma e si fa irato. La frustrazione prende il sopravvento, e si manifesta con parole dure o comportamenti impulsivi. È un segnale che la pazienza si è esaurita e la rabbia sta crescendo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Hanno perso le staffe nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Irati

La definizione "Hanno perso le staffe" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Irati'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Hanno perso le staffe
  • Risposta: IRATI
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: I____
  • Inizia con: I
  • Finisce con: I

Le 5 lettere della soluzione

I Imola
R Roma
A Ancona
T Torino
I Imola

La soluzione 'Irati' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Hanno perso le staffe". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con perso: Il desiderio di chi ha perso al gioco 

Con staffe: Lo è chi ha perso le staffe 