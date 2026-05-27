I regimi che non hanno opposizione
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'I regimi che non hanno opposizione' è 'Totalitari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TOTALITARI
Perchè la soluzione è Totalitari? I regimi totalitari sono caratterizzati dalla mancanza di opposizione, dove il governo controlla ogni aspetto della vita dei cittadini. In queste società, le libertà sono limitate e ogni dissenso viene repressa, creando un sistema chiuso e autoritario che elimina qualsiasi forma di critica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I regimi che non hanno opposizione nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Totalitari
Se la definizione "I regimi che non hanno opposizione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Totalitari'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I regimi che non hanno opposizione
- Risposta: TOTALITARI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: T_________
- Inizia con: T
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Totalitari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I regimi che non hanno opposizione". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con regimi: Manca nei regimi totalitari
Con hanno: Hanno commissionato un delitto
Con opposizione: Senza opposizione