I regimi che non hanno opposizione

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'I regimi che non hanno opposizione' è 'Totalitari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOTALITARI

Perchè la soluzione è Totalitari? I regimi totalitari sono caratterizzati dalla mancanza di opposizione, dove il governo controlla ogni aspetto della vita dei cittadini. In queste società, le libertà sono limitate e ogni dissenso viene repressa, creando un sistema chiuso e autoritario che elimina qualsiasi forma di critica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I regimi che non hanno opposizione nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Totalitari

Se la definizione "I regimi che non hanno opposizione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Totalitari'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: I regimi che non hanno opposizione

I regimi che non hanno opposizione Risposta: TOTALITARI

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: T_________

T_________ Inizia con: T

T Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

T Torino O Otranto T Torino A Ancona L Livorno I Imola T Torino A Ancona R Roma I Imola

La soluzione 'Totalitari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I regimi che non hanno opposizione". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.