I regimi che non hanno opposizione

Vito Manzione | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'I regimi che non hanno opposizione' è 'Totalitari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOTALITARI

Perchè la soluzione è Totalitari? I regimi totalitari sono caratterizzati dalla mancanza di opposizione, dove il governo controlla ogni aspetto della vita dei cittadini. In queste società, le libertà sono limitate e ogni dissenso viene repressa, creando un sistema chiuso e autoritario che elimina qualsiasi forma di critica. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I regimi che non hanno opposizione nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Totalitari

Se la definizione "I regimi che non hanno opposizione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Totalitari'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: I regimi che non hanno opposizione
  • Risposta: TOTALITARI
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Schema utile: T_________
  • Inizia con: T
  • Finisce con: I

Le 10 lettere della soluzione

T Torino
O Otranto
T Torino
A Ancona
L Livorno
I Imola
T Torino
A Ancona
R Roma
I Imola

La soluzione 'Totalitari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I regimi che non hanno opposizione". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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Con opposizione: Senza opposizione 