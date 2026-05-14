Un cane da riporto scozzese dal pelo lungo
La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Un cane da riporto scozzese dal pelo lungo' è 'Golden Retriever'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GOLDEN RETRIEVER
Perché la soluzione è Golden Retriever? Il Golden Retriever è un cane da riporto scozzese dal pelo lungo, noto per la sua eleganza e il carattere amichevole. Questa razza si distingue per la capacità di recuperare oggetti durante le attività di caccia e il suo temperamento equilibrato, che la rende adatta alle famiglie. Il suo mantello setoso richiede cure regolari, mentre la sua intelligenza favorisce l'apprendimento di comandi e trucchi. La sua presenza rappresenta un affidabile compagno di avventure e affetti.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un cane da riporto scozzese dal pelo lungo". La risposta di 15 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Un cane da riporto scozzese dal pelo lungo nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Golden Retriever
Questa pagina è dedicata alla definizione "Un cane da riporto scozzese dal pelo lungo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un cane da riporto scozzese dal pelo lungo" conferma che la soluzione 'Golden Retriever' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 15 lettere della soluzione Golden Retriever
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un cane da riporto scozzese dal pelo lungo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Golden Retriever' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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