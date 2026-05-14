Un cane da riporto scozzese dal pelo lungo

Home / Soluzioni Cruciverba / Un cane da riporto scozzese dal pelo lungo

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Un cane da riporto scozzese dal pelo lungo' è 'Golden Retriever'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOLDEN RETRIEVER

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Golden Retriever? Il Golden Retriever è un cane da riporto scozzese dal pelo lungo, noto per la sua eleganza e il carattere amichevole. Questa razza si distingue per la capacità di recuperare oggetti durante le attività di caccia e il suo temperamento equilibrato, che la rende adatta alle famiglie. Il suo mantello setoso richiede cure regolari, mentre la sua intelligenza favorisce l'apprendimento di comandi e trucchi. La sua presenza rappresenta un affidabile compagno di avventure e affetti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un cane da riporto scozzese dal pelo lungo". La risposta di 15 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Un cane da riporto scozzese dal pelo lungo nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Golden Retriever

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un cane da riporto scozzese dal pelo lungo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un cane da riporto scozzese dal pelo lungo" conferma che la soluzione 'Golden Retriever' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Golden Retriever

G Genova O Otranto L Livorno D Domodossola E Empoli N Napoli R Roma E Empoli T Torino R Roma I Imola E Empoli V Venezia E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un cane da riporto scozzese dal pelo lungo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Golden Retriever' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Cane dal pelo lungo e lanosoRazza di cane dal pelo lungo e ricciutoBianco cane da slitta a pelo lungoVarietà di cane con il pelo lungo e ricciutoCane a pelo lungo