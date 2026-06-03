L Emmanuel tra i presidenti francesi

Home / Soluzioni Cruciverba / L Emmanuel tra i presidenti francesi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L Emmanuel tra i presidenti francesi' è 'Macron'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M A C R O N

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L Emmanuel tra i presidenti francesi

L Emmanuel tra i presidenti francesi Risposta: MACRON

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M C N

Inizia con: M

M Finisce con: N

Perchè la soluzione è Macron? Tra i presidenti francesi, Emmanuel Macron si distingue per il suo stile moderno e deciso. La sua leadership ha portato innovazione e cambiamenti, mantenendo un dialogo aperto con i cittadini. Macron continua a essere una figura centrale nel panorama politico francese e internazionale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Macron' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

L Emmanuel tra i presidenti francesi: risposta da 6 lettere

Quando la definizione "L Emmanuel tra i presidenti francesi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Macron. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'emmanuel'

Cruciverba con 'presidenti'