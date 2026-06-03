L Emmanuel tra i presidenti francesi

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L Emmanuel tra i presidenti francesi' è 'Macron'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MACRON

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L Emmanuel tra i presidenti francesi
  • Risposta: MACRON
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MCN
  • Inizia con: M
  • Finisce con: N

Perchè la soluzione è Macron? Tra i presidenti francesi, Emmanuel Macron si distingue per il suo stile moderno e deciso. La sua leadership ha portato innovazione e cambiamenti, mantenendo un dialogo aperto con i cittadini. Macron continua a essere una figura centrale nel panorama politico francese e internazionale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L Emmanuel tra i presidenti francesi: risposta da 6 lettere

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