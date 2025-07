Lo scusi di Emmanuel Macron nei cruciverba: la soluzione è Pardon

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo scusi di Emmanuel Macron' è 'Pardon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARDON

Curiosità e Significato di Pardon

La parola Pardon è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pardon.

Perché la soluzione è Pardon? Scusi di Emmanuel Macron si traduce in italiano come pardon. Questa parola indica un gesto di cortesia, usato per chiedere scusa o ottenere il permesso. È un modo elegante e formale per chiedere attenzione o perdono. Utilizzata spesso nelle conversazioni quotidiane o pubbliche, rappresenta un segno di rispetto e buona educazione. Insomma, pardon è il modo gentile per chiedere scusa o attenzione.

Come si scrive la soluzione Pardon

Se "Lo scusi di Emmanuel Macron" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

