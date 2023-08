Lo diventano gli ex-presidenti della Repubblica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo diventano gli ex-presidenti della Repubblica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : SENATORI A VITA

Significato/Curiosita : Lo diventano gli ex-presidenti della repubblica

Senatori elettivi, fanno parte del senato come senatori a vita gli ex presidenti della repubblica, di diritto e salvo rinunzia, e fino a cinque senatori di... Complessivo dei senatori di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a cinque. al 2023 sono in carica sei senatori a vita: il presidente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

